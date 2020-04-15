2020-04-15T04:39:46+03:00
Общество

В Приморье с 18 апреля из-за коронавируса отменяют движение электропоездов

Отмена некоторых электропоездов носит лишь временный характер. После нормализации эпидемиологической обстановки движение будет восстановлено
Василий ПОЛИКАРПОВ
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С 18 апреля в Приморье отменяется несколько электричек из-за коронавируса.С 18 апреля в Приморье отменяется несколько электричек из-за коронавируса.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Приморье с 18 апреля отменяется движение электропоездов для предотвращения возможного дальнейшего распространения коронавируса.

В связи с этим было принято решение ограничить количество рейсов пригородных поездов на некоторых направлениях.

С 18 апреля временно прекращается движение электропоездов:

Владивосток-Кневичи - 11:51 и 16:00; Кневичи-Владивосток - 10:40 и 13:25.

Владивосток-Надеждинская - 12:45, 15:20, 16:25 и 21:10; Надеждинская-Владивосток - 14:35.

Надеждинская-Мыс Чуркин - 17:27 и 18:52; Мыс Чуркин-Надеждинская - 19:10.

Владивосток-Артем Приморский 1 - 20:30.

С 19 апреля временно отменяется пригородный поезд Хасан-Уссурийск и Владивосток- Арсеньев-Новочугуевка.

С 20 апреля также отменяется пригородный поезд Новочугуевка-Арсеньев-Владивосток.

Компания «Экспресс Приморья» призывает жителей края с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Решение о возобновлении курсирования поездов будет принято после нормализации эпидемиологической обстановки. На время действия режима полной самоизоляции всем жителям края рекомендуется ограничить свои поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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