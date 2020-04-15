Приморские зеки учат китайский

15 Апр 2020 2020-04-15T05:03:28+03:00

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В исправительной колонии № 10 в Приморье начал работать кружок по изучению китайского языка. Ведет занятия осужденная гражданка Китайской Народной Республики. Китаянка по профессии преподаватель русского языка и учила ему своих соотечественников. В ИК-10 женщина изменила профиль работы и теперь учит китайскому языку подданных России.

Под контролем сотрудников колонии кружок работает на регулярной основе. На занятия в свободное от работы время приходят более 20 человек. Дважды в неделю женщины-заключенные изучают фонетику китайского языка, учатся писать иероглифы и составлять небольшие тексты. Попутно изучается культура и история соседней страны.

Как сообщает сайт ГУФСИН по Приморскому краю, ИК-10 — не единственное учреждение в крае, в котором осужденные изучают иностранные языки. В ИК-33 функционируют кружки китайского, английского и корейского языков, а в планах администрации открытие кружка по изучению узбекского языка.

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ИСТОЧНИК KP.RU