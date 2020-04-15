2020-04-15T05:37:34+03:00
Общество

Три россиянина и иностранец пойдут под суд во Владивостоке за фальшивые деньги

Мошенники расплачивались в магазинах города поддельными 5-тысячными купюрами
Константин МИХАЙЛОВ
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Мошенники расплачивались купюрами в 5000Мошенники расплачивались купюрами в 5000Фото: Олег ЗОЛОТО
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Прокуратура Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против трех граждан России и иностранца. Они хранили и сбывали заведомо поддельные банковские билеты Центробанка РФ.

Следствие утверждает, что в апреле прошлого года основной фигурант дела за 60 тысяч рублей приобрел у неустановленного лица (его дело выделено в отдельное производство) не менее 28 поддельных банкнот номиналом по 5 тысяч рублей каждая. Приобретались фальшивки для дальнейшего сбыта на территории Владивостока. Компания мошенников, сбывала купюры в небольших магазинчиках в разных районах города, выискивая торговые точки, в которых продавцы не проверяли деньги на подлинность. Делалось это преимущественно в вечернее и ночное время.

Как сообщает сайт Прокуратуры Приморского края, таким образом фигуранты вводили в оборот указанные банковские билеты, получая в виде сдачи подлинные деньги. Когда махинаторов взяли с поличным, при обыске правоохранители обнаружили 19 поддельных банкнот. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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