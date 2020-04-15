2020-04-15T06:07:05+03:00
Общество

Двое в масках и с оружием в продуктовом магазине поселка Трудовое

Налет на кассу торговой точки закончится для грабителей новыми сроками
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Грабителям грозит лишение свободы на срок до 10 летГрабителям грозит лишение свободы на срок до 10 летФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Полиция Владивостока задержала двух мужчин, которые в масках и с оружием в руках ограбили кассу продуктового магазина на улице Лермонтова в поселке Трудовое. Сообщение об ограблении поступило в дежурную часть отдела полиции № 6 УМВД России по городу Владивостоку. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия, опросили продавца и очевидцев. Было установлено, что в магазин вошли мужчины в масках с прорезями для глаз и, угрожая продавцу предметом, похожим на оружие, похитили из кассы около 200 тысяч рублей.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двух 48-летних ранее судимых жителей Приморья, которые в отделе полиции дали признательные показания. Похищенные деньги изъяты и возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Грабителям грозит лишение свободы на срок до 10 лет. И на время следствия они уже заключены под стражу. Полицейские проверяют их на причастность к ранее совершенным преступлениям, сообщила пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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