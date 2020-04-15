Безработные Приморья могут подработать

15 Апр 2020 2020-04-15T06:49:10+03:00

Тех, кто лишился заработка во время эпидемии, но успел официально получить статус безработного, приглашают на общественные работы

Изменить размер текста: A A

Жители Приморья, ставшие безработными во время пандемии коронавируса COVID-19, смогут немного поправить свое финансовое положение, если примут участие в общественных и временных работах, которые организует служба занятости Приморья. Как сообщает официальный сайт правительства Приморского края, повышенный размер материальной поддержки для таких граждан составит 12 тысяч 130 рублей. Выплата в повышенном размере будет назначена на первые два месяца участия в общественных работах. Однако такую финансовую поддержку смогут получить только те, кто сумел зарегистрироваться в качестве официального безработного после 18 марта.

— В некоторых случаях для гражданина, ранее имевшего работу, а сейчас получающего пособие в максимальном размере, общественные работы являются неподходящими с точки зрения законодательства о занятости. В этом случае выплата пособия сохраняется. Общая сумма материальной поддержки, которую получит гражданин при условии отработки полного рабочего времени, может составить около 26 тысяч рублей, — комментируют специалисты министерства труда и социальной политики Приморья.

Общественные работы предлагаются по следующим основным направлениям:

— благоустройство и озеленение территории;

— делопроизводство; — подсобные работы в лесном хозяйстве;

— ремонт и строительство дорожного полотна;

— работа почтальоном, сортировщиком в отделениях связи и другие.

Ведомство напоминает, что дистанционно подать заявление в службу занятости и зарегистрироваться в качестве безработных можно через портал «Работа в России». Подробную информацию и пошаговую инструкцию регистрации можно найти на интерактивном портале краевого минтруда в разделе «Внимание Коронавирус».

По вопросам участия в общественных и временных работах необходимо обращаться в отделения Приморского центра занятости населения. Информацию можно уточнить по телефонам «горячей линии»: 8-800-200-51-68 или 8-800-200-56-81.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU