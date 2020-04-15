ГИБДД Приморья отвернется от тех, кто без маски

15 Апр 2020 2020-04-15T07:39:14+03:00

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Госавтоинспекция информирует жителей региона о том, что подразделения межрайонных экзаменационных отделов и межрайонных отделов регистрации автомототранспортных средств ГИБДД УМВД России по Приморскому краю переведены на особый порядок работы в условиях осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки.

В сообщении говорится что рабочие даты в мае: 5 мая, 6 мая, 7 мая, 8 мая. А также акцентируется внимание на том, что «обслуживание граждан будет осуществляться только при наличии медицинской маски у посетителя. Обслуживание граждан, обратившихся в подразделения Госавтоинспекции и не имеющих медицинских масок, не производится». Об этом сообщила, пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU