2020-04-15T07:59:21+03:00
Общество

Составлять протоколы на тех, кто не самоизолировался, теперь будет полиция и Росгвардия

Речь идет о наказании для здоровых граждан, нарушивших режим повышенной готовности
Константин МИХАЙЛОВ
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Штраф за нарушение самоизоляции может быть солиднымШтраф за нарушение самоизоляции может быть солиднымФото: Мария ЛЕНЦ
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Полиция Приморья на своем официальном сайте подчеркивает, что теперь составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ могут должностные лица органов исполнительной власти региона, а также сотрудники полиции и Росгвардии.

Напомним, данная статья дополняет главу 20 КоАП РФ и устанавливает административную ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.

Причем это касается тех, кто не инфицирован и не находится под подозрением, то есть здоровых граждан.

Речь идет о нарушении правил поведения именно при введении режима повышенной готовности (а не санитарных норм), и квалифицируется как правонарушение против общественного порядка и общественной безопасности. За совершение указанного правонарушения предусмотрена ответственность в виде административного штрафа для граждан в размере до 30 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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