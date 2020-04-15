Составлять протоколы на тех, кто не самоизолировался, теперь будет полиция и Росгвардия
Полиция Приморья на своем официальном сайте подчеркивает, что теперь составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ могут должностные лица органов исполнительной власти региона, а также сотрудники полиции и Росгвардии.
Напомним, данная статья дополняет главу 20 КоАП РФ и устанавливает административную ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.
Причем это касается тех, кто не инфицирован и не находится под подозрением, то есть здоровых граждан.
Речь идет о нарушении правил поведения именно при введении режима повышенной готовности (а не санитарных норм), и квалифицируется как правонарушение против общественного порядка и общественной безопасности. За совершение указанного правонарушения предусмотрена ответственность в виде административного штрафа для граждан в размере до 30 тысяч рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU