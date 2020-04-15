2020-04-15T08:54:17+03:00
Общество

Приморский депутат похвастался коллекцией пивных крышечек

У него их больше 800, причем у коллекции есть «изюминка»
Сергей БАЛАНОВ
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Коллекция крышечек заняла достойное место на стене. Фото:Артем СамсоновКоллекция крышечек заняла достойное место на стене. Фото:Артем Самсонов
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Депутат приморского парламента из фракции КПРФ Артем Самсонов похвастался своей коллекцией крышек от пивных бутылок. Всего их у него чуть более 800.

Да, это не десятки тысяч, как у некоторых коллекционеров. Однако есть в коллекции депутата одна особенность.

- Я не меняюсь пробками и не прошу знакомых присылать мне крышки по почте. Я лично должен открыть каждую пивную бутылку и испить ее содержимое, после этого пробка заслуживает право оказаться в моей коллекции, - написал Артем Самсонов на своей странице в «Фейбуке».

Он также приложил весьма живописное фото и объяснил, что раньше просто складывал крышечки в одном месте, а недавно решил разместить часть коллекции на стене. Получилось действительно живописно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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