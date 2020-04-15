Приморский депутат похвастался коллекцией пивных крышечек
Депутат приморского парламента из фракции КПРФ Артем Самсонов похвастался своей коллекцией крышек от пивных бутылок. Всего их у него чуть более 800.
Да, это не десятки тысяч, как у некоторых коллекционеров. Однако есть в коллекции депутата одна особенность.
- Я не меняюсь пробками и не прошу знакомых присылать мне крышки по почте. Я лично должен открыть каждую пивную бутылку и испить ее содержимое, после этого пробка заслуживает право оказаться в моей коллекции, - написал Артем Самсонов на своей странице в «Фейбуке».
Он также приложил весьма живописное фото и объяснил, что раньше просто складывал крышечки в одном месте, а недавно решил разместить часть коллекции на стене. Получилось действительно живописно.
ИСТОЧНИК KP.RU