Почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» может получить приморское село Полтавка
Комитет по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Заксобрания Приморья направил губернатору ходатайство о присвоении селу Полтавка Октябрьского района почетного звания «Населенный пункт воинской доблести». С предложением увековечить память о подвигах воинов, погибших в районе села Полтавка, в годы Первой мировой войны, конфликте на Китайско-Восточной железной дороге, боях за Дунинский укрепленный район в августе — сентябре 1945 года выступили жители и ветераны Октябрьского района.
Краевой закон, позволяющий присваивать почетные звания Приморского края «Город воинской доблести» и «Населенный пункт воинской доблести» был принят приморским парламентом в июле прошлого года. Получить такой статус могут населенные пункты края, на территории которых защитники Отечества проявили ратную доблесть и героизм.
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ИСТОЧНИК KP.RU