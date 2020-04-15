2020-04-15T09:18:21+03:00
Общество

Почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» может получить приморское село Полтавка

Законодательное собрание Приморского края рассмотрело пакет документов, представленный Думой Октябрьского муниципального района
Поделиться:
Братская могила советских воинов в Приморском крае. Фото: сайт Законодательного собрания Приморского краяБратская могила советских воинов в Приморском крае. Фото: сайт Законодательного собрания Приморского края
Изменить размер текста:

Комитет по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Заксобрания Приморья направил губернатору ходатайство о присвоении селу Полтавка Октябрьского района почетного звания «Населенный пункт воинской доблести». С предложением увековечить память о подвигах воинов, погибших в районе села Полтавка, в годы Первой мировой войны, конфликте на Китайско-Восточной железной дороге, боях за Дунинский укрепленный район в августе — сентябре 1945 года выступили жители и ветераны Октябрьского района.

Краевой закон, позволяющий присваивать почетные звания Приморского края «Город воинской доблести» и «Населенный пункт воинской доблести» был принят приморским парламентом в июле прошлого года. Получить такой статус могут населенные пункты края, на территории которых защитники Отечества проявили ратную доблесть и героизм.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За четыре дня приморцев более 100 раз поймали на нарушении режима самоизоляции
Управления администрации Владивостока размножаются делением
Переусердствовал: полицейский ударом дубинки сломал руку жительнице Владивостока
Почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» может получить приморское село Полтавка
Приморский депутат похвастался коллекцией пивных крышечек
Во Владивостоке расширили границы инфекционного госпиталя для больных коронавирусом
Составлять протоколы на тех, кто не самоизолировался, теперь будет полиция и Росгвардия
ГИБДД Приморья отвернется от тех, кто без маски
Уже 339 выявленных случаев заболевания COVID-19 в соседней с Приморьем китайской провинции Хэйлунцзян
Безработные Приморья могут подработать
Двое в масках и с оружием в продуктовом магазине поселка Трудовое
Три россиянина и иностранец пойдут под суд во Владивостоке за фальшивые деньги
Приморские зеки учат китайский
В Приморье с 18 апреля из-за коронавируса отменяют движение электропоездов
Во Владивостоке в «Сквере ветеранов» по вечерам будет светлее
«Калашников» на «Земле леопарда»: контроль за огнем с воздуха
Полиция Уссурийска обнаружила угнанный автомобиль раньше, чем его хозяин заявил об угоне
Полицейские Приморья рассказали, за что можно получить штраф во время самоизоляции
Приморец отомстил за свою подругу, воткнув отвертку в глаз обидчику
Парня с грустным взглядом разыскивают в Приморье
Погода во Владивостоке и Приморье на 15 апреля 2020 года: сильный ветер, но без осадков
В рубашке родилась: во Владивостоке автокран превратил малолитражку в груду металлолома
Сделать Пасху безопасной: храмы и монастыри Владивостока готовятся к церковному празднику
Часть школ Приморья вернулась к обычному обучению
16 апреля начнется второй этап выдачи продуктовых наборов для школьников Владивостока
100-летний танк выйдет на Парад Победы во Владивостоке
Приморские школьники отправятся «В сказку – из дома»
Скучаете в самоизоляции — смотрите кино про Приморье
Уже 326 китайцев, проехавших через Владивосток, оказались больны COVID-19