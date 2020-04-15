Переусердствовал: полицейский ударом дубинки сломал руку жительнице Владивостока

15 Апр 2020 2020-04-15T09:48:11+03:00

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Сотрудник патрульно-постовой службы полиции пойдет под суд во Владивостоке. В мае 2018 года в районе улицы Фадеева полицейский, находясь при исполнении должностных обязанностей, пытался доставить в отдел полиции местную жительницу. Видимо, страж порядка исчерпал все аргументы и решил действовать более жестко: он ударил женщину резиновой палкой. Этого физического действия хватило для того, чтобы гражданка получила закрытый перелом левой плечевой кости.

Прокуратура Ленинского района Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины по статье 286 УК РФ — совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с применением насилия и специальных средств, повлекших причинение тяжких последствий. В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU