2020-04-15T10:27:19+03:00
Общество

Управления администрации Владивостока размножаются делением

Теперь за туризм и предпринимательство в городе будут отвечать разные управления
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
Фото: администрация ВладивостокаФото: администрация Владивостока
Изменить размер текста:

На два отдельных направления разделила администрация Владивостока бывшее управление инвестиций, туризма и развития предпринимательства. Теперь в главном городе Приморья будет работать управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства, а также управление туризма и общественных инициатив.

Основные задачи первого управления: организация работы по реализации проектов, в том числе инвестиционных, и развитие малого и среднего предпринимательства (СМП) во Владивостоке. Специалисты управления будут координировать работу фронт-офиса для инвесторов, вести реестр субъектов МСП и мониторить их деятельности, работать с предпринимателями, получающими финансовую и имущественную поддержку от города. Руководить работой управления инвестдеятельности и развития предпринимательства будет заместитель главы администрации Максим Акульшин.

Контроль над работой управления туризма и общественных инициатив поручен другому заместителю мэра — Азату Ислаеву. Новое управление будет повышать туристскую привлекательность Владивостока и заниматься общественными инициативами, а также работой с территориальными общественными самоуправлениями города.

Ранее, в конце марта, реорганизации подверглось еще одно управление городской администрации: об этом в материале «Комсомолки».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За четыре дня приморцев более 100 раз поймали на нарушении режима самоизоляции
Управления администрации Владивостока размножаются делением
Переусердствовал: полицейский ударом дубинки сломал руку жительнице Владивостока
Почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» может получить приморское село Полтавка
Приморский депутат похвастался коллекцией пивных крышечек
Во Владивостоке расширили границы инфекционного госпиталя для больных коронавирусом
Составлять протоколы на тех, кто не самоизолировался, теперь будет полиция и Росгвардия
ГИБДД Приморья отвернется от тех, кто без маски
Уже 339 выявленных случаев заболевания COVID-19 в соседней с Приморьем китайской провинции Хэйлунцзян
Безработные Приморья могут подработать
Двое в масках и с оружием в продуктовом магазине поселка Трудовое
Три россиянина и иностранец пойдут под суд во Владивостоке за фальшивые деньги
Приморские зеки учат китайский
В Приморье с 18 апреля из-за коронавируса отменяют движение электропоездов
Во Владивостоке в «Сквере ветеранов» по вечерам будет светлее
«Калашников» на «Земле леопарда»: контроль за огнем с воздуха
Полиция Уссурийска обнаружила угнанный автомобиль раньше, чем его хозяин заявил об угоне
Полицейские Приморья рассказали, за что можно получить штраф во время самоизоляции
Приморец отомстил за свою подругу, воткнув отвертку в глаз обидчику
Парня с грустным взглядом разыскивают в Приморье
Погода во Владивостоке и Приморье на 15 апреля 2020 года: сильный ветер, но без осадков
В рубашке родилась: во Владивостоке автокран превратил малолитражку в груду металлолома
Сделать Пасху безопасной: храмы и монастыри Владивостока готовятся к церковному празднику
Часть школ Приморья вернулась к обычному обучению
16 апреля начнется второй этап выдачи продуктовых наборов для школьников Владивостока
100-летний танк выйдет на Парад Победы во Владивостоке
Приморские школьники отправятся «В сказку – из дома»
Скучаете в самоизоляции — смотрите кино про Приморье
Уже 326 китайцев, проехавших через Владивосток, оказались больны COVID-19