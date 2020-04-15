Управления администрации Владивостока размножаются делением

15 Апр 2020 2020-04-15T10:27:19+03:00

Теперь за туризм и предпринимательство в городе будут отвечать разные управления

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На два отдельных направления разделила администрация Владивостока бывшее управление инвестиций, туризма и развития предпринимательства. Теперь в главном городе Приморья будет работать управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства, а также управление туризма и общественных инициатив.

Основные задачи первого управления: организация работы по реализации проектов, в том числе инвестиционных, и развитие малого и среднего предпринимательства (СМП) во Владивостоке. Специалисты управления будут координировать работу фронт-офиса для инвесторов, вести реестр субъектов МСП и мониторить их деятельности, работать с предпринимателями, получающими финансовую и имущественную поддержку от города. Руководить работой управления инвестдеятельности и развития предпринимательства будет заместитель главы администрации Максим Акульшин.

Контроль над работой управления туризма и общественных инициатив поручен другому заместителю мэра — Азату Ислаеву. Новое управление будет повышать туристскую привлекательность Владивостока и заниматься общественными инициативами, а также работой с территориальными общественными самоуправлениями города.

Ранее, в конце марта, реорганизации подверглось еще одно управление городской администрации: об этом в материале «Комсомолки».

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ИСТОЧНИК KP.RU