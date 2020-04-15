За четыре дня приморцев более 100 раз поймали на нарушении режима самоизоляции

15 Апр 2020 2020-04-15T10:59:16+03:00

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С 12 по 15 апреля в Приморье зафиксировано более 100 фактов нарушения режима самоизоляции. Выявлением несознательных граждан занимались представители административных комиссий под надежным прикрытием полиции. Как сообщил краевой департамент по координации правоохранительной деятельности, рейды проходят в основном в местах массового скопления людей почти во всех муниципалитетах края.

Несмотря на то, что «патрули» обнаружили более сотни нарушений, количество составленных административных протоколов не достигло и двух десятков. Вероятно, протоколы составлялись только на самых недисциплинированных граждан, которые вступали в пререкания с представителями власти и отказывались покидать улицу.

— Решается вопрос о привлечении граждан к административной ответственности. Степень наказания определит мировой суд, санкция статьи предусматривает штраф в размере до 5 тысяч рублей, — уточнили в ведомстве.

В департаменте отметили, что такие рейды будут проводиться регулярно до улучшения эпидемиологической ситуации в Приморье.

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ИСТОЧНИК KP.RU