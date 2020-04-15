2020-04-15T10:59:16+03:00
Общество

За четыре дня приморцев более 100 раз поймали на нарушении режима самоизоляции

Рейды по населенным пунктам Приморского края будут проводиться регулярно
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
Проверка соблюдения режима самоизоляцииПроверка соблюдения режима самоизоляцииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

С 12 по 15 апреля в Приморье зафиксировано более 100 фактов нарушения режима самоизоляции. Выявлением несознательных граждан занимались представители административных комиссий под надежным прикрытием полиции. Как сообщил краевой департамент по координации правоохранительной деятельности, рейды проходят в основном в местах массового скопления людей почти во всех муниципалитетах края.

Несмотря на то, что «патрули» обнаружили более сотни нарушений, количество составленных административных протоколов не достигло и двух десятков. Вероятно, протоколы составлялись только на самых недисциплинированных граждан, которые вступали в пререкания с представителями власти и отказывались покидать улицу.

— Решается вопрос о привлечении граждан к административной ответственности. Степень наказания определит мировой суд, санкция статьи предусматривает штраф в размере до 5 тысяч рублей, — уточнили в ведомстве.

В департаменте отметили, что такие рейды будут проводиться регулярно до улучшения эпидемиологической ситуации в Приморье.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За четыре дня приморцев более 100 раз поймали на нарушении режима самоизоляции
Управления администрации Владивостока размножаются делением
Переусердствовал: полицейский ударом дубинки сломал руку жительнице Владивостока
Почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» может получить приморское село Полтавка
Приморский депутат похвастался коллекцией пивных крышечек
Во Владивостоке расширили границы инфекционного госпиталя для больных коронавирусом
Составлять протоколы на тех, кто не самоизолировался, теперь будет полиция и Росгвардия
ГИБДД Приморья отвернется от тех, кто без маски
Уже 339 выявленных случаев заболевания COVID-19 в соседней с Приморьем китайской провинции Хэйлунцзян
Безработные Приморья могут подработать
Двое в масках и с оружием в продуктовом магазине поселка Трудовое
Три россиянина и иностранец пойдут под суд во Владивостоке за фальшивые деньги
Приморские зеки учат китайский
В Приморье с 18 апреля из-за коронавируса отменяют движение электропоездов
Во Владивостоке в «Сквере ветеранов» по вечерам будет светлее
«Калашников» на «Земле леопарда»: контроль за огнем с воздуха
Полиция Уссурийска обнаружила угнанный автомобиль раньше, чем его хозяин заявил об угоне
Полицейские Приморья рассказали, за что можно получить штраф во время самоизоляции
Приморец отомстил за свою подругу, воткнув отвертку в глаз обидчику
Парня с грустным взглядом разыскивают в Приморье
Погода во Владивостоке и Приморье на 15 апреля 2020 года: сильный ветер, но без осадков
В рубашке родилась: во Владивостоке автокран превратил малолитражку в груду металлолома
Сделать Пасху безопасной: храмы и монастыри Владивостока готовятся к церковному празднику
Часть школ Приморья вернулась к обычному обучению
16 апреля начнется второй этап выдачи продуктовых наборов для школьников Владивостока
100-летний танк выйдет на Парад Победы во Владивостоке
Приморские школьники отправятся «В сказку – из дома»
Скучаете в самоизоляции — смотрите кино про Приморье
Уже 326 китайцев, проехавших через Владивосток, оказались больны COVID-19