2020-04-16T00:22:40+03:00
Общество

Погода в Приморье на 16 апреля: тропосферная ложбина холода уйдет на восток

В континентальных районах потеплеет, а вот на побережье япономорский воздух понизит температуру
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Небо над ВладивостокомНебо над ВладивостокомФото: Сергей БАЛАНОВ
Изменить размер текста:

Повышенный фон атмосферного давления сохранится над Приморьем днем в четверг, 16 апреля, передает портал «Примпогода». Тропосферная ложбина холода уйдет на восток, придет более теплая воздушная масса. В континентальных районах снова станет теплее, +14…+20 °C.

Над Японским морем образуется самостоятельное ядро. Этот фактор повлияет на температурный режим прибрежных районов. Сюда начнет поступать прохладный япономорский воздух и понизит температуру.

Во Владивостоке сегоня переменная облачность, без осадков, ветер южный, юго-восточный умеренный, во второй половине дня до сильного. Температура воздуха +5...+7°C.

В Уссурийске +12...+14°C, тоже без осадков.

В Находке +9...+11°C, переменная облачность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Звонить или... нет. Прокуратура Приморья открыла «горячую линию» для граждан, желающих сообщить о нарушении санэпидрежима
Жители домов не будут платить за санобработку поездов в Приморье
Пьяный водитель пошел в лобовую и сломал оппоненту челюсть
«Что с моим мотоциклом»: маневр легковушки на Русском острове открыл счет ДТП с байкерами
В режиме самоизоляции 27 владивостокцев сели за руль подшофе. И поплатились
Погода в Приморье на 16 апреля: тропосферная ложбина холода уйдет на восток
За четыре дня приморцев более 100 раз поймали на нарушении режима самоизоляции
Управления администрации Владивостока размножаются делением
Переусердствовал: полицейский ударом дубинки сломал руку жительнице Владивостока
Почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» может получить приморское село Полтавка
Приморский депутат похвастался коллекцией пивных крышечек
Во Владивостоке расширили границы инфекционного госпиталя для больных коронавирусом
Составлять протоколы на тех, кто не самоизолировался, теперь будет полиция и Росгвардия
ГИБДД Приморья отвернется от тех, кто без маски
Уже 339 выявленных случаев заболевания COVID-19 в соседней с Приморьем китайской провинции Хэйлунцзян