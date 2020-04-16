Погода в Приморье на 16 апреля: тропосферная ложбина холода уйдет на восток

16 Апр 2020 2020-04-16T00:22:40+03:00

В континентальных районах потеплеет, а вот на побережье япономорский воздух понизит температуру

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Повышенный фон атмосферного давления сохранится над Приморьем днем в четверг, 16 апреля, передает портал «Примпогода». Тропосферная ложбина холода уйдет на восток, придет более теплая воздушная масса. В континентальных районах снова станет теплее, +14…+20 °C.

Над Японским морем образуется самостоятельное ядро. Этот фактор повлияет на температурный режим прибрежных районов. Сюда начнет поступать прохладный япономорский воздух и понизит температуру.

Во Владивостоке сегоня переменная облачность, без осадков, ветер южный, юго-восточный умеренный, во второй половине дня до сильного. Температура воздуха +5...+7°C.

В Уссурийске +12...+14°C, тоже без осадков.

В Находке +9...+11°C, переменная облачность.

ИСТОЧНИК KP.RU