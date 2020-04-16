В режиме самоизоляции 27 владивостокцев сели за руль подшофе. И поплатились

16 Апр 2020 2020-04-16T00:46:07+03:00

Еще 38 водителей просто отказалась от медосвидетельствования

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В условиях самоизоляции количество автомобилей на дорогах Владивостока заметно сократилось, однако некоторые водители по-прежнему недобросовестно относятся к соблюдению правил дорожного движения, сетуют сотрудники городской ГИБДД.

Так, за этот период пришлось оштрафовать 27 граждан, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Еще 38 водителей привлечены к ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования, что приравнивается к состоянию опьянения.

Более 200 протоколов выписали нарушителям правил остановки и стоянки. Не забывают инспекторы и про тонировку на стеклах, составлено 30 протоколов по это статье.

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ИСТОЧНИК KP.RU