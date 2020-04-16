2020-04-16T01:16:22+03:00
Происшествия

«Что с моим мотоциклом»: маневр легковушки на Русском острове открыл счет ДТП с байкерами

Машину отбросило на разделительную полосу, мотоциклиста госпитализировали [видео]
Сергей БАЛАНОВ
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Авария на Русском острове. Фото: instagram.com/svodka25Авария на Русском острове. Фото: instagram.com/svodka25
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Водитель легковушки в ночь на 16 апреля на Русском острове при перестроении не заметил мотоциклиста и совершил ДТП. Судя по всему, автомобилист хотел развернуться. Удар пришелся в левую пассажирскую дверь, машину отбросило на разделительную полосу.

Мотоциклист после аварии, по словам очевидцев, находился в сознании и даже пытался выяснить, что с его байком. При этом сам был весь в крови. Прибывшие медики госпитализировали мужчину.

ДТП на Русском с участием мотоциклиста.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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