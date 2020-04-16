«Что с моим мотоциклом»: маневр легковушки на Русском острове открыл счет ДТП с байкерами

16 Апр 2020 2020-04-16T01:16:22+03:00

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Водитель легковушки в ночь на 16 апреля на Русском острове при перестроении не заметил мотоциклиста и совершил ДТП. Судя по всему, автомобилист хотел развернуться. Удар пришелся в левую пассажирскую дверь, машину отбросило на разделительную полосу.

Мотоциклист после аварии, по словам очевидцев, находился в сознании и даже пытался выяснить, что с его байком. При этом сам был весь в крови. Прибывшие медики госпитализировали мужчину.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/773421" frameborder="0"></iframe> ДТП на Русском с участием мотоциклиста.

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ИСТОЧНИК KP.RU