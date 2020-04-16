«Что с моим мотоциклом»: маневр легковушки на Русском острове открыл счет ДТП с байкерами
Водитель легковушки в ночь на 16 апреля на Русском острове при перестроении не заметил мотоциклиста и совершил ДТП. Судя по всему, автомобилист хотел развернуться. Удар пришелся в левую пассажирскую дверь, машину отбросило на разделительную полосу.
Мотоциклист после аварии, по словам очевидцев, находился в сознании и даже пытался выяснить, что с его байком. При этом сам был весь в крови. Прибывшие медики госпитализировали мужчину.
ДТП на Русском с участием мотоциклиста.
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ИСТОЧНИК KP.RU