2020-04-16T02:23:20+03:00
Происшествия

Пьяный водитель пошел в лобовую и сломал оппоненту челюсть

У обоих участников ДТП во Владивостоке черепно-мозговые травмы, оба госпитализированы [видео]
Сергей БАЛАНОВ
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Авария на Сахалинской. Фото: instagram.com/dps_vlАвария на Сахалинской. Фото: instagram.com/dps_vl
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Водитель Toyota Harrier в ночь на 16 апреля двигался со стороны Сахалинской в сторону Фадеева, навстречу ему мчался пьяный автолюбитель на Mitsubishi Pajero. В районе улицы Сахалинской, 1, около кафе «Хеопс», Pajero выскочил на встречку и пошел в лобовую.

Как сообщили представители компании «Аварийные Комиссары», водитель Pajero просто был в состоянии опьянения.

В результате оба участника ДТП госпитализированы, у виновника черепно-мозговая травма и сломана челюсть, у водителя Harrier тоже черепно-мозговая травма.

ДТП на Сахалинской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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