Пьяный водитель пошел в лобовую и сломал оппоненту челюсть

16 Апр 2020 2020-04-16T02:23:20+03:00

У обоих участников ДТП во Владивостоке черепно-мозговые травмы, оба госпитализированы [видео]

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Водитель Toyota Harrier в ночь на 16 апреля двигался со стороны Сахалинской в сторону Фадеева, навстречу ему мчался пьяный автолюбитель на Mitsubishi Pajero. В районе улицы Сахалинской, 1, около кафе «Хеопс», Pajero выскочил на встречку и пошел в лобовую.

Как сообщили представители компании «Аварийные Комиссары», водитель Pajero просто был в состоянии опьянения.

В результате оба участника ДТП госпитализированы, у виновника черепно-мозговая травма и сломана челюсть, у водителя Harrier тоже черепно-мозговая травма.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/773427" frameborder="0"></iframe> ДТП на Сахалинской.

ИСТОЧНИК KP.RU