Звонить или... нет. Прокуратура Приморья открыла «горячую линию» для граждан, желающих сообщить о нарушении санэпидрежима

16 Апр 2020 2020-04-16T03:47:56+03:00

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Прокуратура Приморья организовала «горячую линию» для граждан, желающих сообщить о нарушениях в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Именно такими словами на сайте ведомства описывается задача, стоящая перед новым инструментом обратной связи с народом, анонсированным прокуратурой. О каких нарушениях гражданам следует сообщать по указанному телефону, конкретно не говорится, но явно имеются ввиду нарушения режима повышенной готовности на территории Приморского края.

В тексте, вполне естественно, упоминается о том, что нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства, несоблюдение дополнительных мер и ограничений по предупреждению распространения инфекции может повлечь осложнение эпидемиологической ситуации. Указывается, что эта «горячая линия» создана для «оперативного реагирования на нарушения законодательства в указанной сфере», а также «в целях соблюдения прав граждан».

Понятно, что речь не идет о правах граждан, о которых будут сообщать в прокуратуру дисциплинированные и законопослушные земляки. Нельзя не отметить, что начинание прокуратуры весьма неоднозначно выглядит с морально-этической точки зрения в стране, в которой к так называемому «стукачеству» негативно относятся довольно широкие слои населения. Пользователи социальных сетей из Приморья моментально отреагировали на инициативу ведомства. Одни считают ее чуть ли не возвращением к худшим годам в истории СССР, в которые процветало и поощрялось доносительство. Другие видят возможность проявить свою гражданскую позицию и пресечь преступное разгильдяйство отдельных граждан.

Надо сказать, что в редакцию «Комсомольской правды — Владивосток» довольно часто обращаются люди с вопросом «куда пожаловаться на нарушителей?». Специально для них сообщаем, «горячая линия» прокуратуры края работает с понедельника по четверг с 9 до 18 часов. В пятницу — с 9 до 16:45 с перерывом с 13 — 13.45. Телефон 8(423)240-62-04

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ИСТОЧНИК KP.RU