Жители домов не будут платить за санобработку поездов в Приморье

16 Апр 2020 2020-04-16T03:23:36+03:00

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Управляющие компании Приморского края получат помощь в приобретении дезинфицирующих средств для обработки подъездов. «Управляйкам» помогут муниципалитеты, сообщает официальный сайт правительства региона. Заместитель председателя правительства Елена Пархоменко на селекторном совещании с главами муниципалитетов рассказала, что примерные затраты обслуживающих организаций подсчитаны.

— В среднем по краю на приобретение дезинфицирующих средств для мытья мест общего пользования в жилых домах потребуется около 11 миллионов рублей в месяц. Мы понимаем, что это дополнительные расходы для управляющих компаний, поэтому муниципалитеты окажут им поддержку, — заявила Елена Пархоменко.

Зампред правительства региона особо подчеркнула — расходы на санобработку подъездов ни в коем случае не будут касаться жителей домов. За этим следит государственная жилищная инспекция и администрации городов и районов края.

— Муниципалитетам Приморья направлен 1 миллиард рублей субсидий на сбалансированность бюджетов, а это, в том числе, и деньги, запланированные на подобные чрезвычайные ситуации, — отметила Пархоменко.

Утвержденный порядок дополнительной санитарной обработки подъездов:

— влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей, мытье пола кабины лифта должно проводиться пять раз в неделю;

— влажная протирка с применением дезинфицирующих средств стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта, домофонов, дверных ручек, выключателей, поручней, перил, подоконников, почтовых ящиков и других контактных поверхностей на лестничных площадках и маршах нижних двух этажей также проводится пять раз в неделю;

— влажное подметание и мытье с применением дезинфицирующих средств лестничных площадок и маршей выше второго этажа осуществляется не реже двух раз в неделю;

— профилактическая дезинфекция мест общего пользования и придворовой территории, в том числе, детских, спортивных площадок, скамеек с применением специализированного оборудования — не реже одного раза в неделю.

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ИСТОЧНИК KP.RU