Мост восстановлен в Красноармейском районе Приморья

16 Апр 2020 2020-04-16T04:52:24+03:00

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Дорожники Приморья завершили ремонт моста через реку Бурная на 205-м километре автодороги Дальнереченск—Рощино—Восток. По информации официального сайта правительства Приморского края, подрядная организация ООО «ВСК» заменила верхний деревянный настил проезжей части моста.

— Старые доски пришли в негодность, торчали гвозди, поэтому это покрытие убрали, зачистили пролет моста и уложили новый настил, — пояснили представители ООО «ВСК».

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края сообщило, что в текущем году на автодороге Дальнереченск—Рощино—Восток отремонтируют еще четыре мостовых сооружения: через ручей Последний на 202-м километре, через ручей Сахатка — на 200-м километре, два моста через ключ Безымянный на 193-м километре.

На эти цели из краевого бюджета направлен 31 миллион рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU