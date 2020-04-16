Мост восстановлен в Красноармейском районе Приморья
Дорожники Приморья завершили ремонт моста через реку Бурная на 205-м километре автодороги Дальнереченск—Рощино—Восток. По информации официального сайта правительства Приморского края, подрядная организация ООО «ВСК» заменила верхний деревянный настил проезжей части моста.
— Старые доски пришли в негодность, торчали гвозди, поэтому это покрытие убрали, зачистили пролет моста и уложили новый настил, — пояснили представители ООО «ВСК».
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края сообщило, что в текущем году на автодороге Дальнереченск—Рощино—Восток отремонтируют еще четыре мостовых сооружения: через ручей Последний на 202-м километре, через ручей Сахатка — на 200-м километре, два моста через ключ Безымянный на 193-м километре.
На эти цели из краевого бюджета направлен 31 миллион рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU