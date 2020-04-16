2020-04-16T05:00:31+03:00
Общество

26 штрафов за нарушение ПДД оплатила 24-летняя жительница Приморья

Для этого судебным приставам пришлось припугнуть злостную неплательщицу лишением прав
Поделиться:
Деньги с "гонщицы" взимали судебные приставыДеньги с "гонщицы" взимали судебные приставыФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Автолюбительницу из Приморского края оштрафовали за регулярные нарушения установленной скорости движения на сумму более 14 тысяч рублей. Всего 24-летней жительнице Партизанского городского округа пришлось оплатить 26 штрафов ГИБДД.

Деньги за многочисленные нарушения пришлось взыскивать судебным приставам. Когда «гонщице» сообщили, что средства на штрафы принудительно снимут с банковского счета нарушительницы, а в суд будет направлено заявление об ограничении женщины в праве на управление автомобилем, у дамы «проснулась совесть» и все задолженности были погашены в полном объеме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дальнегорские лжесантехники грабили пенсионеров целый год
Выдача продуктовых наборов в школах Владивостока: как можно получить и что нужно знать родителям
Роспотребнадзор и губернатор Приморья проинспектировали супермаркеты Владивостока
В мэрии объяснили, кому можно будет ездить на Русский остров после того, как его закроют на карантин
Еще одну подпорную стену Владивостока скоро приведут в порядок
Житель культурной столицы России ограбил жительницу столицы российского Дальнего Востока
Владивосток, Находка и Уссурийск побили собственные антирекорды по индексу самоизоляции
Во Владивостоке на базе транспортно-экспедиционной компании случился серьезный пожар
В Уссурийске соседи сообщили в полицию о женщине, нарушившей самоизоляцию
На набережной в центре Владивостока всплыл труп
354 выявленных случая заболевания COVID-19 в соседней с Приморьем китайской провинции Хэйлунцзян