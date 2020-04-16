26 штрафов за нарушение ПДД оплатила 24-летняя жительница Приморья

16 Апр 2020 2020-04-16T05:00:31+03:00

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Автолюбительницу из Приморского края оштрафовали за регулярные нарушения установленной скорости движения на сумму более 14 тысяч рублей. Всего 24-летней жительнице Партизанского городского округа пришлось оплатить 26 штрафов ГИБДД.

Деньги за многочисленные нарушения пришлось взыскивать судебным приставам. Когда «гонщице» сообщили, что средства на штрафы принудительно снимут с банковского счета нарушительницы, а в суд будет направлено заявление об ограничении женщины в праве на управление автомобилем, у дамы «проснулась совесть» и все задолженности были погашены в полном объеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU