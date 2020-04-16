2020-04-16T07:11:52+03:00
Общество

32 человека, прилетевшие из Москвы во Владивосток, оказались в Арсеньеве

Константин МИХАЙЛОВ
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Все прилетевшие в Приморье проходят 14 дневный карантинВсе прилетевшие в Приморье проходят 14 дневный карантинФото: Артем КИЛЬКИН
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32 человека, прилетевшие в Приморский край из Москвы, 15 апреля попали в карантинно-изоляционный пункт Арсеньева, развернутый на базе гостиницы «Дубравушка». Об этом сообщил местный городской штаба по предупреждению коронавирусной инфекции. По информации штаба, люди не имеют признаков заболеваний, но в силу разных причин не могут самоизолироваться у себя дома.

Сообщается, что оказавшиеся в изоляции граждане не смогут в течение 14 дней покидать свои комнаты. Там же им придется и принимать пищу. В комнатах изоляционного пункта есть санузел, душ, кровати, столы, чайник, телевизор и другие необходимые вещи. За людьми обеспечивается медицинское наблюдение, а сотрудники полиции осуществляют круглосуточный контроль за соблюдением порядка на территории. Изоляционный пункт полностью обеспечен дезинфицирующими средствами.

Карантинно-изоляционные пункты развернуты в нескольких городах Приморья соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения РФ и требованиями Роспотребнадзора. 14-дневный карантин проходят здоровые люди, прибывающие в регион рейсами из-за границы или из Москвы.

Всего с 10 по 14 апреля было 2 рейса из Москвы. Прибыло около 220 человек, из них около 80 отправлены в обсерваторы, остальные проходят самоизоляцию по домам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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