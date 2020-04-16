В Приморском крае будет развернуто еще 400 коек для больных COVID-19

16 Апр 2020 2020-04-16T06:35:46+03:00

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В Приморье создается дополнительный коечный фонд для зараженных коронавирусом, сообщил 16 апреля губернатор края на селекторном совещании с главными врачами лечебных учреждений региона. Во Владивостокской клинической больнице № 4 (Дальзаводской) будет дополнительно развернуто 400 коек, сообщил сайт правительства Приморья.

— Сегодня перед нами стоит задача мобилизовать ресурсы по аппаратам ИВЛ, кислородным концентраторам, мониторам. Списки тех лечебных учреждений, у которых это оборудование имеется, будут доведены сегодня. Все это нужно разместить. Минздрав направит график поставок оборудования, прошу начать работу уже в пятницу. В субботу все должно быть доставлено на места. Воскресенье — выходной. В понедельник — вторник нам необходимо закончить начатое, — заявил Олег Кожемяко.

Также глава региона рассказал, что уже развернуто 485 инфекционных коек, которые на 70% обеспечены кислородом, аппаратами искусственной вентиляции легких. Есть все необходимые медикаменты и ожидается поставка специальных защитных костюмов. Сейчас в Приморье на самоизоляции находятся около 6 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU