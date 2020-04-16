354 выявленных случая заболевания COVID-19 в соседней с Приморьем китайской провинции Хэйлунцзян

16 Апр 2020 2020-04-16T07:09:13+03:00

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За прошедшие сутки в провинции Хэйлунцзян подтверждены случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом, еще у 16 приехавших из-за границы граждан КНР. Об этом сообщает Генеральное консульство России в Харбине со ссылкой на местные китайские власти.

Заболевшие люди вернулись в Китай из России в начале апреля через пункт пропуска Пограничный — Суйфэньхэ. На сегодня в провинции больных с «ввезенным» коронавирусом стало 354. Напомним, с 21 марта через Приморье в Китай въехало более 2,5 тысячи граждан этой страны. Все они прибыли в аэропорт Владивостока из Москвы, Новосибирска и других городов обычными авиарейсами, летели рядом с другими пассажирами. Тесты на COVID-19 им сделали только в Китае.

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ИСТОЧНИК KP.RU