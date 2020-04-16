На набережной в центре Владивостока всплыл труп

16 Апр 2020 2020-04-16T07:39:38+03:00

Достать тело из воды удалось лишь через несколько дней. Личность молодого горожанина уже установили [фото 18+]

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Полицейские выясняют причины смерти гибели молодого человека, чье тело было обнаружено в море в центре Владивостока. О страшной находке сообщил случайный прохожий, который гулял по набережной.

Сообщение о том, что на улице Батарейной возле причала на кромке воды и берега лежит труп, поступило в полицию в дневное время. Очевидец сообщил, что погибший одет в черную одежду, без обуви и с рюкзаком за плечами.

Прибывшие по вызову стражи порядка подтвердили полученную информацию, а затем вызвали на место происшествия следственную группу и спасателей. Однако из-за сильного волнения тело погибшего снова унесло в море до их приезда.

Извлечь труп из воды удалось только через несколько дней, когда его снова прибило волнами к берегу. По предварительным данным, погибшим может являться 21-летний горожанин, который еще 2 марта ушел из дома на Нейбута и пропал.

Специалистам предстоит установить точную причину гибели молодого человека. Не исключено, что она может носить криминальный характер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU