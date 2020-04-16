2020-04-16T07:57:35+03:00
Общество

В Уссурийске соседи сообщили в полицию о женщине, нарушившей самоизоляцию

Теперь безответственной гражданке грозит штраф до 40000 рублей
Константин МИХАЙЛОВ
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Полиция проверяет соблюдение режима самоизоляцииПолиция проверяет соблюдение режима самоизоляцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сотрудники полиции узнали о том, что жительница Уссурийска покинула квартиру без средств индивидуальной защиты от неравнодушных граждан. 59-летняя женщина, проживающая на улице Ленинградской, 12 апреля вернулась домой из Республики Корея. Согласно выданному ей постановлению главного государственного санитарного врача Приморского края, гражданка должна находится в собственной квартире на самоизоляции 14 календарных дней с момента приезда. Однако уже через три дня она нарушила затворничество.

Отреагировав на поступивший сигнал, участковый уполномоченный полиции составил на непоседливую даму протокол за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Теперь женщине грозит штраф от пятнадцати до сорока тысяч рублей. Собранные полицией материалы направлены в мировой суд для рассмотрения и принятия решения, сообщила пресс-служба ОМВД России по Уссурийску.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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