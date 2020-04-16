2020-04-16T08:31:44+03:00
Происшествия

Во Владивостоке на базе транспортно-экспедиционной компании случился серьезный пожар

Огонь успел распространиться на 100 квадратов [видео]
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Огонь быстро распространился по территорииОгонь быстро распространился по территорииФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Пожарным Владивостока 16 апреля пришлось бороться с огнем, который успел распространиться на площади 100 квадратных метров. ЧП произошло на Снеговой,34, на базе крупной транспортно-экспедиционной компании.

Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 12:30. Спустя 10 минут на место прибыли пожарные расчеты. Локализовать пожар удалось в 12:46, а полностью ликвидировать в 14:04.

Во Владивостоке случился пожар на базе транспортно-экспедиционной компании.Видео: dps.control

– В тушении были задействованы 7 человек личного состава и 2 единицы техники. Погибших и пострадавших нет, – прокомментировала специалист пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Как оказалось, горели поддоны, предназначенные для перевозки грузов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дальнегорские лжесантехники грабили пенсионеров целый год
Выдача продуктовых наборов в школах Владивостока: как можно получить и что нужно знать родителям
Роспотребнадзор и губернатор Приморья проинспектировали супермаркеты Владивостока
В мэрии объяснили, кому можно будет ездить на Русский остров после того, как его закроют на карантин
Еще одну подпорную стену Владивостока скоро приведут в порядок
Житель культурной столицы России ограбил жительницу столицы российского Дальнего Востока
Владивосток, Находка и Уссурийск побили собственные антирекорды по индексу самоизоляции
Во Владивостоке на базе транспортно-экспедиционной компании случился серьезный пожар
В Уссурийске соседи сообщили в полицию о женщине, нарушившей самоизоляцию
На набережной в центре Владивостока всплыл труп
354 выявленных случая заболевания COVID-19 в соседней с Приморьем китайской провинции Хэйлунцзян