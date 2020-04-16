Во Владивостоке на базе транспортно-экспедиционной компании случился серьезный пожар
Пожарным Владивостока 16 апреля пришлось бороться с огнем, который успел распространиться на площади 100 квадратных метров. ЧП произошло на Снеговой,34, на базе крупной транспортно-экспедиционной компании.
Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 12:30. Спустя 10 минут на место прибыли пожарные расчеты. Локализовать пожар удалось в 12:46, а полностью ликвидировать в 14:04.
Во Владивостоке случился пожар на базе транспортно-экспедиционной компании.Видео: dps.control
– В тушении были задействованы 7 человек личного состава и 2 единицы техники. Погибших и пострадавших нет, – прокомментировала специалист пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Как оказалось, горели поддоны, предназначенные для перевозки грузов.
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ИСТОЧНИК KP.RU