Во Владивостоке на базе транспортно-экспедиционной компании случился серьезный пожар

16 Апр 2020 2020-04-16T08:31:44+03:00

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Пожарным Владивостока 16 апреля пришлось бороться с огнем, который успел распространиться на площади 100 квадратных метров. ЧП произошло на Снеговой,34, на базе крупной транспортно-экспедиционной компании.

Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 12:30. Спустя 10 минут на место прибыли пожарные расчеты. Локализовать пожар удалось в 12:46, а полностью ликвидировать в 14:04.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/773455" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке случился пожар на базе транспортно-экспедиционной компании.Видео: dps.control

– В тушении были задействованы 7 человек личного состава и 2 единицы техники. Погибших и пострадавших нет, – прокомментировала специалист пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Как оказалось, горели поддоны, предназначенные для перевозки грузов.

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ИСТОЧНИК KP.RU