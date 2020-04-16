2020-04-16T08:33:46+03:00
Общество

Владивосток, Находка и Уссурийск побили собственные антирекорды по индексу самоизоляции

Самый низкий рейтинг с момента введения режима самоизоляции был зафиксирован во Владивостоке 16 апреля в 13:00
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Владивосток, Уссурийск и Находка обновили антирекорд по индексу самоизоляцииВладивосток, Уссурийск и Находка обновили антирекорд по индексу самоизоляции
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Сегодня, 16 апреля, Владивосток побил собственний антирекорд по индексу самоизоляции.

Согласно данным Яндекс.Карты, в столице Приморья в 13:00 индекс самоизоляции составил 1,5 балла, и это несмотря на тот факт, что жителей столицы Дальнего Востока уже начали штрафовать за нарушение особого режима. Напомним, предыдущий антирекорд составил 1,6 балла и был зафиксирован 13 апреля.

Впрочем, другие города Дальнего Востока, согласно данным Яндекса, также находятся в "красной зоне". Так в Уссурийске в 12:00 индекс самоизоляции составил 1,5, а Находке в 13:00 сервис поставил 1,8 балла, напомним, 13 апреля в этих городах минимальный индекс составил 1,6 и 2,1 балла соответственно.

Южно-Сахалинск также отметился снижением индекса - с 1,7 до 1,5 балла. Благовещенск остается лидером антирейтинга, этот город сегодня вновь получил 1,1 балла за самоизоляцию. На отметке в 1,7 балла остался Хабаровск, а Комсомольск-на-Амуре опустился в рейтинге на 0,1 балл и сейчас рейтинг самоизоляции здесь составляет 2 балла.

Лидером на Дальнем Востоке по индексу самоизоляции по-прежнему остается Якутск - 2,4 балла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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