Житель культурной столицы России ограбил жительницу столицы российского Дальнего Востока
Житель Санкт-Петербурга в январе этого года, находясь в рабочей командировке во Владивостоке, пьяный приехал к своей знакомой на улицу Калинина. Женщина не пожелала впускать поддатого гостя, но мужчина тем не менее ввалился в квартиру. Там командированный из культурной столицы России просто забрал ювелирные золотые изделия и телефон хозяйки дома, после чего удалился. Унесенное имущество позже было оценено в сумму более 200 тысяч рублей.
Прокуратура Первомайского района Владивостока посчитала, что действия гражданина можно расценивать как грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в жилище. Свою вину теперь уже обвиняемый гражданин признал в полностью. Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. Петербуржцу грозит до 7 лет лишения свободы.
Похищенное имущество возвращено потерпевшей, сообщил сайт Прокуратуры Приморского края.
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ИСТОЧНИК KP.RU