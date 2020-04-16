Еще одну подпорную стену Владивостока скоро приведут в порядок

16 Апр 2020 2020-04-16T09:26:09+03:00

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Подпорную стену во Владивостоке в районе дома на Тунгусской, 69 с опережением графика ремонтирует компания «ОСК-1» и планирует завершить работы через месяц.

— Подпорная стена будет длиной порядка 80 метров, предусмотрены работы по водоотведению, а на месте выхода грунтовых вод будет смонтирован ливневой колодец с дальнейшим обустройством перепускных труб и выводом их в существующую рядом сеть ливневой канализации, — сообщил заместитель начальника управления дорог и благоустройства Владивостока Сергей Сурменко.

Мэр краевого центра побывал на стройке и распорядился провести благоустройство территории после завершения строительства.

— В прошлом году дом участвовал в программе «1000 дворов». Жители мечтали о спортивной площадке, но из-за аварийной стены сделать ее не представлялось возможным. Тогда средства перенесли на асфальтирование. При экономии по итогам проведения аукционов в этом году необходимо рассмотреть возможность перераспределения средств для создания здесь спортивной площадки или другой, которую выберут сами жители. Если не удастся сделать в этом году, то обязательно необходимо включить на следующий, — сказал Олег Гуменюк.

Сайт администрации столицы Приморья напоминает, что во Владивостоке сейчас ведутся работы по ремонту подпорных стен на Тунгусской, 69, Ватутина, 4 и Муравьева-Амурского, 5. К ремонту подпорной стены по улице Русской, 15 подрядная организация приступит позже. В планах на этот год также ремонт подпорных стен подпорные стены на Зои Космодемьянской, 7, Пологой, 63, Светланской, 109 и Светланской, 207.

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ИСТОЧНИК KP.RU