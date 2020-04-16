В мэрии объяснили, кому можно будет ездить на Русский остров после того, как его закроют на карантин

16 Апр 2020 2020-04-16T09:28:34+03:00

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Несколько дней назад администрация Владивостока сообщила о том, что острова Русский, Попова и Рейнике будут закрыты на карантин. Временно ограничить въезд решили с 17 апреля. Разумеется, такая мера была связана с тем, что многие жители Приморья перепутали самоизоляцию с каникулами и ринулись на природу. Чтобы уменьшить соблазн, власти ограничили проезд к местам массового скопления людей.

- В то же время мы понимаем, что многие проживают на территории Русского острова, а также посещают медицинский центр ДВФУ, где проводят лечение. Есть и те, кто работает на Русском острове. Соответственно, если у них есть на то подтверждающий документ, он беспрепятственно будет проезжать. Разумеется, у многих на острове расположены дачные участки – они также смогут проехать. Подход будет индивидуальный к каждому человеку. Тоже самое касается и острова Рейнике, - рассказывает Сергей Русских, заместитель главы администрации Владивостока. - Обращаясь к жителям Владивостока и Приморского края, хотелось бы сказать, соблюдайте режим самоизоляции. Не покидайте дома без особой необходимости. Те, кто будут нарушать режим самоизоляции, будут привлекаться к административной ответственности.

Напомним, что на территории Приморского края официально подтверждено 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Трем пациентам удалось вылечиться, двое, к сожалению, скончались. Сейчас от Covid-19 лечатся 35 человек, трое из которых – дети.

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ИСТОЧНИК KP.RU