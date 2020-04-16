Роспотребнадзор и губернатор Приморья проинспектировали супермаркеты Владивостока

16 Апр 2020 2020-04-16T09:51:47+03:00

И губернатор, и ведомство остались недовольны соблюдением в торговых точках санитарно-эпидемиологического режима

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Мониторинг супермаркетов торговых сетей «Самбери», «Фреш 25» и «Реми» провели во Владивостоке в четверг, 16 апреля, представители Роспотребнадзора. В проверке принял участие губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Во всех магазинах были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического режима: не все сотрудники обеспечены перчатками и масками, дезинфицирующие средства есть лишь на входе в супермаркеты. Кроме того, во всех торговых точках выявлены нарушения измерения температуры у сотрудников.

— Это нехватка термометров, в основном они обычные — ртутные, не везде проводится их дезинфекция. Журналы контроля ведутся формально. Несоблюдение санитарных требования в данной ситуации грозит юридическим лицам крупным штрафом, — прокомментировала начальник отдела надзора по гигиене и питанию Роспотребнадзора Приморья Ольга Шорникова.

Как сообщает сайт правительства Приморья, по мнению Олега Кожемяко работа по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима во время эпидемии коронавируса пока не налажена. Роспотребнадзор рекомендовал устранить все выявленные нарушения в кратчайшие сроки.

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ИСТОЧНИК KP.RU