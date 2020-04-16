Дальнегорские лжесантехники грабили пенсионеров целый год
Банда лжесантехников орудовала в Дальнегорске с ноября 2018 по ноябрь 2019 года. Преступники обворовывали пенсионеров. Один из мошенников, представляясь сантехником, заходил в квартиры пожилых людей под предлогом оказания коммунальных услуг. И пока он, имитируя проверку сетей водоснабжения, отвлекал хозяина дома, его сообщник тайком проникал в жилище и похищал имущество граждан.
В одном из эпизодов своей преступной деятельности фальшивые водопроводчики решили действовать более жестко. Они привлекли третьего человека для совершения самого настоящего грабежа. Ворвавшись в квартиру пожилого мужчины, бандиты повалили старика на пол, связали ему руки электропроводом и накрыли лежащего матрасом, чтобы он не видел лиц и действий грабителей.
Как сообщила «Комсомолке» старший помощник прокурора Приморского края Виолетта Дорожкина, от незаконных действий злоумышленников пострадало 10 пенсионеров. В общей сложности преступниками причинен имущественный ущерб на сумму более 400 тысяч рублей.
Прокуратура Дальнегорска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и теперь оно направлено в Дальнегорский районный суд для рассмотрения по существу. Трем подельникам вменяются две статьи УК: кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, и грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище и применением насилия.
Обвиняемые вину признали полностью и даже добровольно возместили потерпевшим 216 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU