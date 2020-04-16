Трепанга на 4 миллиона рублей лишились теневые торговцы биоресурсами Приморья
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю изъяли из незаконного оборота 80 килограммов сушеного дальневосточного трепанга.
Во Владивостоке на территории гаражно-строительного комплекса в нежилом помещении, переоборудованном под офис, а также в машине владельца офиса пограничники обнаружили более 44 килограммов морского огурца. Общая численность изъятых биоресурсов около 6 тысяч особей.
На автодороге остров Русский — Седанка совместно сотрудники Погрануправления и полиции нашли в остановленном автомобиле свыше 10 тысяч особей голотурии общим весом более 35 килограммов.
В обоих случаях владельцы деликатесного товара не смогли предоставить документы, подтверждающие законность его происхождения. Рыночная стоимость изъятых водных биологических ресурсов по предварительной оценке составляет более 4 миллионов рублей.
Проводятся разбирательства, по итогам которых будут приняты процессуальные решения, сообщила пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю
Сушеный трепанг обнаружен в машине на трассе остров Русский - Седанка.Видео предоставлено пресс-группой Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю
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ИСТОЧНИК KP.RU