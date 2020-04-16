2020-04-16T11:16:45+03:00
Общество

Трепанга на 4 миллиона рублей лишились теневые торговцы биоресурсами Приморья

Пограничники изъяли 80 килограммов деликатеса криминального происхождения
Константин МИХАЙЛОВ
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В офисе во Владивостоке обнаружили сушеный трепанг без документов. Фото: Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краюВ офисе во Владивостоке обнаружили сушеный трепанг без документов. Фото: Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю
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Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю изъяли из незаконного оборота 80 килограммов сушеного дальневосточного трепанга.

Во Владивостоке на территории гаражно-строительного комплекса в нежилом помещении, переоборудованном под офис, а также в машине владельца офиса пограничники обнаружили более 44 килограммов морского огурца. Общая численность изъятых биоресурсов около 6 тысяч особей.

На автодороге остров Русский — Седанка совместно сотрудники Погрануправления и полиции нашли в остановленном автомобиле свыше 10 тысяч особей голотурии общим весом более 35 килограммов.

В обоих случаях владельцы деликатесного товара не смогли предоставить документы, подтверждающие законность его происхождения. Рыночная стоимость изъятых водных биологических ресурсов по предварительной оценке составляет более 4 миллионов рублей.

Проводятся разбирательства, по итогам которых будут приняты процессуальные решения, сообщила пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю

Сушеный трепанг обнаружен в машине на трассе остров Русский - Седанка.Видео предоставлено пресс-группой Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю

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ИСТОЧНИК KP.RU

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