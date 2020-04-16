Трепанга на 4 миллиона рублей лишились теневые торговцы биоресурсами Приморья

16 Апр 2020 2020-04-16T11:16:45+03:00

В офисе во Владивостоке обнаружили сушеный трепанг без документов. Фото: Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю

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Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю изъяли из незаконного оборота 80 килограммов сушеного дальневосточного трепанга.

Во Владивостоке на территории гаражно-строительного комплекса в нежилом помещении, переоборудованном под офис, а также в машине владельца офиса пограничники обнаружили более 44 килограммов морского огурца. Общая численность изъятых биоресурсов около 6 тысяч особей.

На автодороге остров Русский — Седанка совместно сотрудники Погрануправления и полиции нашли в остановленном автомобиле свыше 10 тысяч особей голотурии общим весом более 35 килограммов.

В обоих случаях владельцы деликатесного товара не смогли предоставить документы, подтверждающие законность его происхождения. Рыночная стоимость изъятых водных биологических ресурсов по предварительной оценке составляет более 4 миллионов рублей.

Проводятся разбирательства, по итогам которых будут приняты процессуальные решения, сообщила пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/773491" frameborder="0"></iframe> Сушеный трепанг обнаружен в машине на трассе остров Русский - Седанка.Видео предоставлено пресс-группой Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю

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ИСТОЧНИК KP.RU