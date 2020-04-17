2020-04-17T01:03:59+03:00
Общество

За 6 дней в Суйфэньхэ создали огромный госпиталь на 580 коек для инфицированных COVID-19

Для этого пришлось переоборудовать пустующее 13-этажное офисное здание
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
Новый госпиталь для инфицированных COVID-19 в Суйфэньхэ. Фото: Daily MailНовый госпиталь для инфицированных COVID-19 в Суйфэньхэ. Фото: Daily Mail
Изменить размер текста:

Китайские власти буквально за 6 дней развернули в ближайшем к Владивостоку китайском городе Суйфэньхэ госпиталь для инфицированных коронавирусом, пишет Daily Mail. Больница рассчитана на 580 коек и оборудовали ее в пустующем 13-этажном офисном здании. Работы начались 6 апреля и были выполнены менее чем за неделю.

Сегодня больница уже готова к приему пациентов. Ими станут так называемые бессимптомники — это люди, являющиеся носителями COVID-19, но не имеющие клинических проявлений болезни: повышения температуры, кашля, затруднения дыхания. По данным китайских властей, сейчас в провинции Хэйлунцзян 66 бессимптомных носителей. Все они граждане КНР.

Количество же тех, у кого выявлено заболевание пневмонией, вызванной коронавирусом, приближается к 4 сотням человек. Большинство из них вернулась в Китай из средней полосы России через пункт пропуска Пограничный-Суйфэньхэ. На прошлой неделе Китай закрыл все пункты въезда и выезда на своей 4 296-километровой сухопутной границе с Россией, чтобы остановить распространение коронавируса.

Сотни медицинских работников будут отправлены в новую больницу из разных частей Хэйлунцзяна и других провинций.

Новый госпиталь для инфицированных COVID-19 в Суйфэньхэ. Фото: Daily Mail

Новый госпиталь для инфицированных COVID-19 в Суйфэньхэ. Фото: Daily Mail

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полмиллиарда рублей уйдет на постройку крытого футбольного манежа во Владивостоке
Ушел из жизни первый мэр ЗАТО Большой Камень Анатолий Карасев
В мазуте на озере Соленом в Находке массово гибнут птицы
За 6 дней в Суйфэньхэ создали огромный госпиталь на 580 коек для инфицированных COVID-19
Названы три крупных очага заражения коронавирусом в Приморье
Трепанга на 4 миллиона рублей лишились теневые торговцы биоресурсами Приморья
Дальнегорские лжесантехники грабили пенсионеров целый год
Выдача продуктовых наборов в школах Владивостока: как можно получить и что нужно знать родителям
Роспотребнадзор и губернатор Приморья проинспектировали супермаркеты Владивостока
В мэрии объяснили, кому можно будет ездить на Русский остров после того, как его закроют на карантин
Еще одну подпорную стену Владивостока скоро приведут в порядок
Житель культурной столицы России ограбил знакомую из Владивостока
Владивосток, Находка и Уссурийск побили собственные антирекорды по индексу самоизоляции
Во Владивостоке на базе транспортно-экспедиционной компании случился серьезный пожар
В Уссурийске соседи сообщили в полицию о женщине, нарушившей самоизоляцию
На набережной в центре Владивостока всплыл труп
354 выявленных случая заболевания COVID-19 в соседней с Приморьем китайской провинции Хэйлунцзян