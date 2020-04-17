За 6 дней в Суйфэньхэ создали огромный госпиталь на 580 коек для инфицированных COVID-19

17 Апр 2020 2020-04-17T01:03:59+03:00

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Китайские власти буквально за 6 дней развернули в ближайшем к Владивостоку китайском городе Суйфэньхэ госпиталь для инфицированных коронавирусом, пишет Daily Mail. Больница рассчитана на 580 коек и оборудовали ее в пустующем 13-этажном офисном здании. Работы начались 6 апреля и были выполнены менее чем за неделю.

Сегодня больница уже готова к приему пациентов. Ими станут так называемые бессимптомники — это люди, являющиеся носителями COVID-19, но не имеющие клинических проявлений болезни: повышения температуры, кашля, затруднения дыхания. По данным китайских властей, сейчас в провинции Хэйлунцзян 66 бессимптомных носителей. Все они граждане КНР.

Количество же тех, у кого выявлено заболевание пневмонией, вызванной коронавирусом, приближается к 4 сотням человек. Большинство из них вернулась в Китай из средней полосы России через пункт пропуска Пограничный-Суйфэньхэ. На прошлой неделе Китай закрыл все пункты въезда и выезда на своей 4 296-километровой сухопутной границе с Россией, чтобы остановить распространение коронавируса.

Сотни медицинских работников будут отправлены в новую больницу из разных частей Хэйлунцзяна и других провинций.

Новый госпиталь для инфицированных COVID-19 в Суйфэньхэ. Фото: Daily Mail

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ИСТОЧНИК KP.RU