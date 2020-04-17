2020-04-17T02:24:02+03:00
Общество

Ушел из жизни первый мэр ЗАТО Большой Камень Анатолий Карасев

Именно он завершил работу по присвоению городу статуса закрытого административного территориального образования
Константин МИХАЙЛОВ
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Первый глава ЗАТО Большой Камень Анатолий Александрович Карасев. Фото: KONKURENTПервый глава ЗАТО Большой Камень Анатолий Александрович Карасев. Фото: KONKURENT
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12 апреля на 83 году жизни ушел из жизни первый глава ЗАТО Большой Камень Анатолий Александрович Карасев. Он руководил городом почти 8 лет: с 1996 по 2004 годы.

Карасев был приглашен на должность бывшим губернатором Приморского края Евгением Наздратенко. Город достался новому руководителю в непростые годы: практически не работали предприятия, шли веерные отключения электроэнергии, месяцами не выплачивалась зарплата, сложной была криминогенная обстановка. Чтобы вывести Большой Камень и его стратегические объекты из тяжелой ситуации, Карасев в тесном взаимодействии с дирекцией градообразующего оборонного предприятия «Звезда» завершил работу по присвоению городу статуса закрытого административного территориального образования.

Как сообщает газета «ЗАТО», Анатолий Карасев запомнился как успешный и эффективный руководитель, использующий новаторские методы хозяйствования в жилищно-коммунальной сфере. При любых обстоятельствах, в любой ситуации Анатолий Александрович всегда оставался примером высокого профессионализма и ответственности.

Большой Камень попрощался со своим бывшим руководителем 15 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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