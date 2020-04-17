Ушел из жизни первый мэр ЗАТО Большой Камень Анатолий Карасев
12 апреля на 83 году жизни ушел из жизни первый глава ЗАТО Большой Камень Анатолий Александрович Карасев. Он руководил городом почти 8 лет: с 1996 по 2004 годы.
Карасев был приглашен на должность бывшим губернатором Приморского края Евгением Наздратенко. Город достался новому руководителю в непростые годы: практически не работали предприятия, шли веерные отключения электроэнергии, месяцами не выплачивалась зарплата, сложной была криминогенная обстановка. Чтобы вывести Большой Камень и его стратегические объекты из тяжелой ситуации, Карасев в тесном взаимодействии с дирекцией градообразующего оборонного предприятия «Звезда» завершил работу по присвоению городу статуса закрытого административного территориального образования.
Как сообщает газета «ЗАТО», Анатолий Карасев запомнился как успешный и эффективный руководитель, использующий новаторские методы хозяйствования в жилищно-коммунальной сфере. При любых обстоятельствах, в любой ситуации Анатолий Александрович всегда оставался примером высокого профессионализма и ответственности.
Большой Камень попрощался со своим бывшим руководителем 15 апреля.
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