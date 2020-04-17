Мусор в Приморье будет стоить для всех одинаково

17 Апр 2020 2020-04-17T04:09:26+03:00

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Правительство Приморья решило уравнять тарифы за вывоз мусора. Сейчас приморцы, живущие в собственных домах, оплачивают услугу по тарифу 116 рублей за проживающего. А обитатели многоквартирных домов за то же самое платят 65 рублей с каждого зарегистрированного в квартире человека.

— Эта разница была обусловлена федеральными нормативами, по которым и рассчитывался тариф на вывоз мусора, однако это вызвало непонимание и справедливую критику со стороны приморцев, живущих в частных домах. Данный вопрос изучался Правительством региона, и было принято решение приравнять плату для частного сектора к многоквартирным домам, — пояснила заместитель председателя Правительства Приморья Елена Пархоменко.

Разница в нормативах потребления отходов будет компенсироваться из краевого бюджета. Как сообщила Елена Пархоменко, соответствующий законопроект уже рассматривается и будет принят в течение апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU