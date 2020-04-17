2020-04-17T04:34:29+03:00
Общество

Десять тонн контрабандных автозапчастей задержали таможенники Находки

У недобросовестных предпринимателей есть шанс лишиться от товара
Константин МИХАЙЛОВ
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Таможенники задержали незадекларированный груз. Фото: пресс-служба Находкинской таможниТаможенники задержали незадекларированный груз. Фото: пресс-служба Находкинской таможни
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Находкинская таможня обнаружила 10 тонн автозапчастей, которые не задекларировала фирма из столицы Приморья при ввозе в Россию. Груз направлялся в порт Восточный из Китая.

В контейнере, согласно поданной в таможню декларации, находилось около 26 тонн различных запчастей для автомобилей: фильтры, фары, накладки для тормозов, бамперы, аккумуляторы и другое. Помимо законно оформленного товара, при досмотре таможенники обнаружили в контейнере еще 10 тонн автозапчастей, неуказанных в декларации.

Товар задержан, а в отношении владивостокской фирмы Находкинская таможня возбудила дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование). Бизнесменам грозит штраф, а может быть и конфискация товара, сообщила пресс-служба ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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