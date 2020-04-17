Юные приморцы могут поступить в ГИТИС

17 Апр 2020 2020-04-17T05:08:06+03:00

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«Поколение М» зажигает звезды: теперь не обязательно ехать в Москву, чтобы попытаться поступить в самый известный в стране и самый крупный в Европе театральный вуз — ГИТИС. Достаточно принять участие в конкурсе «Мастерская ГИТИС» и пройти предварительное онлайн-прослушивание у педагога театрального ВУЗа, не выходя из дома.

29 и 30 апреля впервые на Дальнем Востоке состоятся онлайн-прослушивания, оценивать конкурсантов будет старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатерина Николаева. Прошедшие отбор будут рекомендованы для поступления на актерский факультет ГИТИСа.

Дарья Дронова участница проекта «Поколение М. Мастерская ГИТИС» прошлого года. И хоть девушка не прошла отбор, советует всем, кто мечтает о сцене, обязательно участвовать в онлайн-прослушивании. Считает, что не победить не страшно, но если победишь — это шанс на то, что сбудется мечта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/773665" frameborder="0"></iframe> Видеообращение участницы проекта «Поколение М. Мастерская ГИТИС» Дарьи Дроновой.

«Я читала басню Крылова «Ворона и лисица», стих собственного сочинения и отрывок из пьесы Островского «Гроза», монолог Катерины. Но если бы я участвовала снова, выбрала бы менее известные произведения — это мой совет конкурсантам этого года, — поделилась Дарья. — И ещё один совет — обязательно участвуйте. Это возможность посмотреть на себя со стороны, увидеть сильные и слабые стороны».

Для участия в онлайн-прослушивании необходимо до 27 апреля зарегистрироваться по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU