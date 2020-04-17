Новая технология АО «Восточный Порт» по пылеподавлению не имеет мировых аналогов

17 Апр 2020 2020-04-17T07:43:42+03:00

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Крупнейший в России специализированный терминал по перевалке угольной продукции АО «Восточный Порт» успешно завершил испытания новой мобильной системы всесезонного пылеподавления. Система состоит из двух самоходных портальных комплексов (СПК), изготовленных по специальному заказу АО «Восточный Порт», и не имеет аналогов в мире. Уникальность системы – в эффективности её работы при минусовых температурах в осенне-зимний период, традиционно самый сложный для российских угольных портов. Инвестиции стивидорной компании в приобретение и внедрение оборудования составили 300 млн рублей.

Самоходные портальные комплексы были установлены в конце 2019 года на рельсовых путях складской территории специализированного перегрузочного комплекса (ППК-3), включающей 4 склада общей площадью 120 тыс. м2 и вместимостью 600 тыс. тонн угля. Портальные комплексы оборудованы 4 мощными снегогенераторами общей мощностью 2400 литров в минуту и способны меньше чем за час равномерно покрыть всю площадь угольных складов плотным слоем снежного покрова. Каждая из «самоходок» может принимать в свои ёмкости до 60 тысяч литров воды и работает за счёт 3 современных дизель-генераторов (мощностью по 120 кВт), что обеспечивает высокую автономность системы.

Основная особенность новой технологии состоит в том, что портальные комплексы движутся по тем же рельсовым путям, что и большие специализированные машины терминала – стакеры и реклаймеры, и объединены с ними в единую автоматизированную систему. СПК могут эффективно работать в двух режимах: укрытие всей площади склада или точечная работа в зоне действия стакеров и реклаймеров. Тем самым мобильная система успешно справляется с задачей пылеподавления, предотвращая разрушение ветром верхнего уровня штабелей во время работы с ними и подъём в воздух мелкой фракции угля.

Каждый из СПК может принимать до 60 тыс. л. воды, а 3 мощных дизель-генератора гарантируют высокую автономность системы.

По окончании осенне-зимнего периода система СПК продолжает свою работу в качестве мобильной системы водного пылеподавления, обеспечивая равномерное покрытие угольных складов вместе со стационарной системой орошения.

– На сегодняшний день наша технология мобильного всесезонного пылеподавления является самой эффективной в обеспечении закрытой перевалки угля, поскольку позволяет быстро и равномерно создавать снежное или водяное покрытие штабелей угля на всей площади склада, даже в труднодоступных местах. С другой стороны, она лишена рисков самовозгорания угля, неизбежных при хранении в закрытых складах, – отметил начальник отдела механизации АО «Восточный Порт» Максим Бородей. – Такой принцип работы в той или иной интерпретации, возможно, будет взят за основу и другими крупными стивидорными предприятиями, обладающими современной специализированной техникой по перевалке угля.

Снегогенераторы СПК способны за короткое время равномерно покрыть снегом всю площадь угольных складов

В ближайших планах АО «Восточный Порт» – установка системы из двух самоходных портальных комплексов на территории складов Третьей очереди специализированного угольного комплекса общей площадью 160 тыс. м2 и вместимостью 800 тыс. тонн угольной продукции.

С 2018 года АО «Восточный Порт» реализует собственную комплексную экологическую программу. Общая сумма инвестиций в экологические мероприятия с начала реализации программы составляет 5,8 млрд рублей, в том числе запланированные инвестиции на приобретение оборудования в 2020 году превысят 1,7 млрд рублей. В рамках реализации программы предприятием запланировано создание системы пылеподавления, функционирующей круглогодично.

ИСТОЧНИК KP.RU