Родственников красноармейца, погибшего в боях на Смоленщине в годы ВОВ, разыскивают в Приморье

17 Апр 2020 2020-04-17T06:58:45+03:00

Солдат Василий Кузнецов, останки которого были найдены в 2020 году, до войны жил во Владивостоке

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Члены поискового отряда «Каскад» (Москва) разыскивают родственников погибшего во время Великой Отечественной войны красноармейца Василия Кузнецова. Поисковики обратились в администрацию Владивостока.

По данным АНО «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи «Каскад», Александр Степанов, в солдатском медальоне указано, что до призыва Василий Кирилович Кузнецов (отчество написано именно так) 1914 года рождения проживал во Владивостоке по адресу ул. Гоголя, д. 2. После обращения к базе данных Минобороны также стало известно, что родился Василий Кузнецов в Казахстане. Останки и жетон солдата были найдены в марте 2020 года в деревне Горки Темкинского района Смоленской области. Там он и был захоронен в одной могиле с другим красноармейцем из Мордовии.

— В базе данных Министерства обороны значится, что родных у погибшего красноармейца нет. Но мы надеемся, что после нашего обращения к жителям Владивостока они могут быть найдены. Такие случаи бывали. Если это произойдет, готовы передать им и останки бойца для перезахоронения, и его медальон, — рассказал представитель поискового отряда Александр Степанов.

Всех, кому что-то известно о родных Василия Кузнецова, просят сообщить об этом на электронный адрес Александра Степанова alexandr5828@yandex.ru или по телефонам 8-925-848-37-97, 8-920-313-49-40.

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ИСТОЧНИК KP.RU