2020-04-17T08:17:18+03:00
Общество

Начинается коллапс: полиция проверяет всех желающих попасть на закрытый остров Русский

С 17 апреля въезд на территорию разрешен далеко не всем [видео]
Милана СОКОЛ
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Для въезда на закрытую территорию нужно предъявить документыДля въезда на закрытую территорию нужно предъявить документыФото: Милана СОКОЛ
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С сегодняшнего дня администрация Владивостока ограничила посещение островов Русский, Попова и Рейнеке. Мера призвана предотвратить распространение коронавирусной инфекции и заставить задуматься тех, кто воспринял режим самоизоляции за отпуск и ринулся к морю. Теперь на островную территорию могут попасть далеко не все.

– Перед мостом на остров Русский начинается коллапс. Тормозят всех, проверяют справки и документы. Работает несколько экипажей, – поделился житель Владивостока.

Тотальная проверка при въезде на закрытый остров Русский.Видео: dpskontrol_125rus

Въезд на территорию, закрытую на карантин, разрешен жителям островных поселков, включая студентов ДВФУ, работникам местных предприятий и пациентам медицинского центра. Также полицейские пропускают авто дачников, у которых здесь расположены участки. Для проезда необходимо предъявить соответствующие документы или предоставить справку с работы, в случае занятости вне материка.

Напомним, ранее из-за потока отдыхающих, которые во время режима самоизоляции массово отправились на природу, властям пришлось перегораживать въезд на мыс Вятлина, Тобизина и в бухту Ахлестышева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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