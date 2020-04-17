Работники в возрасте 65 лет и старше имеют право на оплачиваемый больничный по карантину с 6 по19 апреля

17 Апр 2020 2020-04-17T08:34:04+03:00

Люди в возрасте 65+ имеют право на больничный по карантину Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФСС Приморья просит работодателей поторопиться с подачей документов. Осталось лишь три дня

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Всего три дня осталось, включая сегодняшний, 17 апреля, когда работодатели Приморья, которые отпустили своих работников возраста 65+ на самоизоляцию, могут подать реестр в Фонд социального страхования, и работникам оформят больничный лист на карантин. Выплаты по больничным листам произведет ФСС в полном объеме напрямую работникам.

ВНИМАНИЕ! Медицинская организация автоматически укажет в электронном больничном период с 6 по 19 апреля.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности для граждан пожилого возраста будет проходить по общим правилам.

При формировании реестра работодателям следует проконтролировать, чтобы указанные в реестре даты не противоречили внутренней кадровой документации предприятия. Даты, указанные в реестре не должны пересекаться с датами приказов на очередной оплачиваемый отпуск, перевода сотрудника на удалённый режим работы и т.д.

В реестр необходимо включить всех работников с датой рождения 6 апреля 1955 года и старше.

Исключения:

— работники на «удаленке»

— работники в оплачиваемых отпусках

— не работающие по причине временной нетрудоспособности

Реестр можно сформировать и отправить в ФСС с помощью бухгалтерских сервисов: 1С, СБИС, КОНТУР, ПАРУС или АРМ ФСС.

Более подробную информацию работодатели могут получить на сайте Приморского регионального отделения фонда социального страхования Российской Федерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU