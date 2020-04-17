Статус "подозрительная пациентка" получила жительница Ханкайского района Приморья

17 Апр 2020 2020-04-17T08:55:04+03:00

Женщина прилетела из Москвы и тут же была отправлена на прохождение теста по COVID-19

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Жительница Камень-Рыболова, прибывшая 16 апреля из Москвы, по результатам предварительного анализа на коронавирусную инфекцию получила статус «подозрительная». Это был первичный анализ. Окончательный диагноз выявит повторный тест.

Как сообщает сайт правительства Приморского края, для предотвращения возможного распространения инфекции женщина изолирована.

— При этом никаких симптомов заболевания у пациентки не наблюдается. В настоящее время она доставлена на карантин в инфекционный госпиталь Владивостока, где будет проведен повторный тест. Анализ подтвердит или опровергнет наличие у пациентки коронавируса, — сообщил штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции Ханкайского района Приморья.

Официальный сайт правительства Приморского края отмечает, что география заболевших COVID-19 в регионе расширяется: Владивосток, Находка, Артем, Дальнегорск, Шкотовский, Михайловский, Надеждинский районы и другие. На сегодня в крае официально подтверждены 49 случаев заболевания COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU