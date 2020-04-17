2020-04-17T09:04:32+03:00
Общество

В Приморье открыли движение по разрушенному ранее мосту в Романовке

Восстановление пролетов через реку Суходол заняло 2 недели [видео]
Милана СОКОЛ
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Движение по мосту открыли 17 апреляДвижение по мосту открыли 17 апреляФото: принтскрин видео.
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В Приморском краев 17 апреля восстановлено движение через реку Суходол, где ранее частично обрушился мост. Ремонт разрушенного пролета занял у специалистов «Приморской строительной компании» 14 дней.

На протяжении двух недель автомобилистам пришлось простаивать в пробках из-за разрушения моста в районе Романовки. Объезд проходил через строящуюся автомобильную дорогу Владивосток – Находка – порт Восточный с выходом на существующую трассу в районе села Речица. Особо отчаянные пытались штурмовать реку, топя свои машины. К счастью, сегодня мучения водителей закончились.

В Приморье отремонтировали разрушенный мост.Видео: dpscontrol

В выходные Олег Кожемяко лично проинспектировал ход работ и остался доволен сроками восстановления. По словам губернатора Приморского края, в этом году планируется построить сразу 6 мостов, на месте ветхих объектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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