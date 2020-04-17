В Приморье открыли движение по разрушенному ранее мосту в Романовке
В Приморском краев 17 апреля восстановлено движение через реку Суходол, где ранее частично обрушился мост. Ремонт разрушенного пролета занял у специалистов «Приморской строительной компании» 14 дней.
На протяжении двух недель автомобилистам пришлось простаивать в пробках из-за разрушения моста в районе Романовки. Объезд проходил через строящуюся автомобильную дорогу Владивосток – Находка – порт Восточный с выходом на существующую трассу в районе села Речица. Особо отчаянные пытались штурмовать реку, топя свои машины. К счастью, сегодня мучения водителей закончились.
В Приморье отремонтировали разрушенный мост.Видео: dpscontrol
В выходные Олег Кожемяко лично проинспектировал ход работ и остался доволен сроками восстановления. По словам губернатора Приморского края, в этом году планируется построить сразу 6 мостов, на месте ветхих объектов.
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