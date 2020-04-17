В Приморье открыли движение по разрушенному ранее мосту в Романовке

17 Апр 2020 2020-04-17T09:04:32+03:00

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В Приморском краев 17 апреля восстановлено движение через реку Суходол, где ранее частично обрушился мост. Ремонт разрушенного пролета занял у специалистов «Приморской строительной компании» 14 дней.

На протяжении двух недель автомобилистам пришлось простаивать в пробках из-за разрушения моста в районе Романовки. Объезд проходил через строящуюся автомобильную дорогу Владивосток – Находка – порт Восточный с выходом на существующую трассу в районе села Речица. Особо отчаянные пытались штурмовать реку, топя свои машины. К счастью, сегодня мучения водителей закончились.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/773691" frameborder="0"></iframe> В Приморье отремонтировали разрушенный мост.Видео: dpscontrol

В выходные Олег Кожемяко лично проинспектировал ход работ и остался доволен сроками восстановления. По словам губернатора Приморского края, в этом году планируется построить сразу 6 мостов, на месте ветхих объектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU