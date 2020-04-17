Переболевшую коронавирусом женщину в Приморье выписали из больницы

17 Апр 2020 2020-04-17T10:26:58+03:00

Еще один пациент победил болезнь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Еще одна пациентка в Приморье победила коронавирус. В пятницу, 17 апреля, ее выписали из инфекционного госпиталя.

Таким образом, число выздоровевших в регионе достигло четырех. Всего же заболело на данный момент 49 человек, еще 20 находятся в статусе подозрительных.

- Женщина поступила на лечение 3 апреля. У нее был выставлен диагноз: пневмония, осложненная коронавирусной инфекцией. Состояние оценивалось как средней степени тяжести. Медикаментозное лечение дало результат, и сегодня пациентка благополучно выписана, – сообщила заведующая инфекционным госпиталем COVID+ Анна Симакова.

Женщину повторно протестировали, но коронавирус не обнаружили, поэтому она отправилась домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU