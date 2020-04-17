2020-04-17T12:13:30+03:00
Общество

Герман Греф даст эксклюзивное видеоинтервью Андрею Макарову на ресурсах Rambler Group

Председатель Правления Сбербанка ответит на актуальные вопросы о ситуации в российской и мировой экономике
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Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка, даст большое эксклюзивное видеоинтервью Андрею Макарову, главе Комитета Госдумы по бюджету и налогам. Интервью выйдет 21 апреля на «Лента.ру». Параллельно оно будет доступно на площадке онлайн-кинотеатра Okko и на всех информационных ресурсах Rambler Group.

В ходе полуторачасовой беседы Герман Греф ответит на актуальные вопросы о ситуации в российской и мировой экономике, банковском секторе и в бизнесе. Часть вопросов, которые задаст Герману Грефу Андрей Макаров, будут отобраны из присланных читателями изданий Rambler Group по принципу оригинальности и наибольшего интереса к темам. Свой вопрос каждый желающий может задать с помощью специальной формы, размещенной на «Лента.ру».

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