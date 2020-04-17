2020-04-17T12:03:46+03:00
Общество

Онлайн-карту работающего малого бизнеса создала МТС

Интерактивный сервис Мнеблизко поможет сидящим на карантине поддержать предпринимателей своего района
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МТС создала сервис помощи предпринимателям в сложные времена. Фото: pixabay.comМТС создала сервис помощи предпринимателям в сложные времена. Фото: pixabay.com
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Крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, запустил интерактивную карту Мнеблизко. Здесь предприниматели могут рассказать об оказываемых сегодня услугах, а покупатели узнать, какие кафе и магазины продолжают работать поблизости и как можно воспользоваться их сервисами.

Сервис направлен на поддержку предпринимателей, которые перестраиваются на работу в новом формате, например, доставляют еду домой или проводят тренировки и уроки онлайн.

Если ты предприниматель и хочешь заявить о себе клиентам - оставляй заявку на сайте, твои контакты и способы получения товаров и услуг добавят на карту бесплатно. Пользователи могут найти на карте работающие поблизости компании и поддержать предпринимателей своего района, не отказываясь от любимых блюд и других товаров во время самоизоляции.

- МТС уже много лет развивает проекты для малого бизнеса. И мы понимаем, что далеко не каждая компания имеет раскрученные соцсети или возможность платного продвижения в интернете. Многие предприниматели очень сильно зависят от офлайн-трафика. По данным Торгово-промышленной палаты России, сейчас под угрозой закрытия находятся около трех миллионов предприятий малого и среднего бизнеса. Карта Мнеблизко – это бесплатный канал продаж для таких компаний. Быстрый и безболезненный переход из традиционной модели работы в онлайн может помочь предпринимателям выстоять в эти непростые времена, – отметила директор департамента маркетинга МТС Ольга Зиборова.

Подать заявку на добавление на карту могут бизнесы из любых регионов страны – как только модерацию проходит более пяти заявок из одного города, карта этого города становится общедоступной.

Ранее компания МТС предоставила новым пользователям бесплатный доступ к корпоративному облачному сервису Диск#CloudMTS на два месяца. С помощью сервиса предприниматели могут удаленно хранить и безопасно обмениваться рабочими файлами.

В рамках платформы МТС Твой Бизнес компания также предоставляет комплекс цифровых решений для малого и среднего бизнеса, таких как сервис для самостоятельного запуска таргетированной рекламы МТС Маркетолог, таск-менеджер Workzen и сервис онлайн-проверки контрагентов Insider.

ИСТОЧНИК KP.RU

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