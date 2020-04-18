Прогноз погоды во Владивостоке на 18 апреля 2020 года: днем до +15 градусов, небольшой дождь

18 Апр 2020 2020-04-18T03:47:30+03:00

Температуры воздуха в регионе днем поднимутся до +21 градуса

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Приморье находится в поле повышенного атмосферного давления. Отсюда сегодня в регионе преимущественно без осадков. По данным портала Примпогода, температуры воздуха варьируются в пределах +10 +21 градуса. Ветер юго-западный умеренный.

Переменная облачность сегодня во Владивостоке. По информации специалистов, возможен дождь. Вероятность осадков – 40 процентов. Дневные температуры +13 +15 градусов. Ветер северо-западный умеренный, вечером южный умеренный до сильного.

В Уссурийске в субботу переменная облачность, утром пройдет слабый дождь. Вероятность осадков – 40 процентов. Днем +17 +19 градусов. Ветер южный, утром северный, северо-западный умеренный.

Переменная облачность сегодня в Находке. Утром с вероятностью 40% пройдет слабый дождь. Днем +12 +14 градусов. Ветер восточный, северо-восточный слабый до умеренного, во второй половине умеренный до сильного.

ИСТОЧНИК KP.RU