Прогноз погоды во Владивостоке на 18 апреля 2020 года: днем до +15 градусов, небольшой дождь
Приморье находится в поле повышенного атмосферного давления. Отсюда сегодня в регионе преимущественно без осадков. По данным портала Примпогода, температуры воздуха варьируются в пределах +10 +21 градуса. Ветер юго-западный умеренный.
Переменная облачность сегодня во Владивостоке. По информации специалистов, возможен дождь. Вероятность осадков – 40 процентов. Дневные температуры +13 +15 градусов. Ветер северо-западный умеренный, вечером южный умеренный до сильного.
В Уссурийске в субботу переменная облачность, утром пройдет слабый дождь. Вероятность осадков – 40 процентов. Днем +17 +19 градусов. Ветер южный, утром северный, северо-западный умеренный.
Переменная облачность сегодня в Находке. Утром с вероятностью 40% пройдет слабый дождь. Днем +12 +14 градусов. Ветер восточный, северо-восточный слабый до умеренного, во второй половине умеренный до сильного.
ИСТОЧНИК KP.RU