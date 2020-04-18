Рассказываем, где во Владивостоке можно бесплатно получить медицинские маски

18 Апр 2020 2020-04-18T07:58:43+03:00

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Члены Владивостокского отделения КПРФ взяли инициативу в свои руки и решили заняться бесплатной раздачей медицинских масок. Пожалуй, это одна из самых полезных акций, организованных в городе за последнее время. О мероприятии сообщил Артем Самсонов, депутат Законодательного Собрания Приморского края на своей странице на Facebook.

Бесплатная раздача медицинских масок для всех желающих пройдет 18 апреля с 12:00 до 16:00 по адресу: ул. Пушкинская, 25 в. Отмечается, что получить главный атрибут этой весны можно будет не только в субботу. Акция будет проходить ежедневно в указанные часы. Воскресенье – выходной, поэтому поторопитесь успеть сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU