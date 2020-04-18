2020-04-18T08:28:22+03:00
Общество

Сбербанк отменяет плату за использование дистанционного сервиса по возмещению налогов из бюджета

Благодаря сервису Сбербанка время возврата налога сократилось до одной недели
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В текущей ситуации онлайн-сервис Сбербанка – единственная возможность оформить возврат НДС до 30 апреля 2020 года. Сервис будет бесплатным до 31 мая 2020 года. Все операции осуществляются исключительно онлайн. Благодаря сервису Сбербанка время возврата налога сократилось до одной недели.

Сбербанк сделал бесплатным сервис «Возмещение из бюджета НДС и акцизов». Процедура возмещения происходит полностью в электронном виде. Этот уникальный набор услуг стал возможен благодаря развитию цифровых сервисов Сбербанка и ФНС.

Возмещение из бюджета НДС и акцизов – уникальный сервис для корпоративных клиентов, позволяющий сократить время возврата налогов для бизнеса с 72 до 7 дней без посещения налоговых органов. Клиент оплачивает только комиссию за выпуск гарантии, а формирование и передача документов на возмещение НДС и акцизов будет осуществляться бесплатно.

Сбербанк выпускает электронную банковскую гарантию и помогает клиенту сформировать пакет документов в личном кабинете Сбербанк Бизнес Онлайн для отправки его в налоговую инспекцию. Налоговая служба возвращает сумму НДС в течение 7 дней.

Напоминаем, что Сбербанк первый и единственный банк в России, представляющий корпоративным клиентам возможность взаимодействия с налоговыми органами по вопросу возврата НДС через удаленные каналы связи.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Дни до 30 апреля объявлены в России нерабочими, и мы понимаем, как важно и в этот период клиентам продолжать бесперебойно оформлять возврат своих налоговых платежей. В ситуации, когда офисы Федеральной налоговой службы физически не работают, мы видим большую востребованность нашего онлайн-сервиса по возвращению из бюджета НДС и акцизов. И мы приняли решение до 31 мая дать возможность клиентам пользоваться этим сервисом бесплатно. Конечно, это только одна из мер, которые принял Сбербанк, чтобы поддержать своих корпоративных клиентов. Но мы надеемся, что общими усилиями мы поможем российскому бизнесу справиться с сегодняшней ситуацией».

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